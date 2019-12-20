В Забайкалье трое мужчин перебросили для осуждённых наркотики

Наркотики обнаружили сотрудники УФСИН
Сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю при осмотре территории, прилегающей к исправительной колонии, обнаружили три свертка с наркотиком. Предположительно они предназначались для последующей передачи лицам, отбывающим здесь наказание.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств было возбуждено уголовное дело.
Позже стражами порядка в Краснокаменске задержан автомобиль, в салоне которого находился один из подозреваемых. При досмотре салона иномарки наркополицейскими было обнаружено вещество растительного происхождения весом около 500 граммов, которое по заключению эксперта является марихуаной. Установлено, что наркотик был предназначен для дальнейшей передачи в исправительную колонию.
Одновременно по месту жительства задержали ещё двух жителей Краснокаменска, причастных к покушению на сбыт наркотических средств. В ходе обыска у них изъята самодельная пневматическая пушка, с помощью которой происходил переброс наркотиков на территорию, прилегающую к колонии.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роль каждого участника. Расследование уголовного дела проводится СУ СК России по Забайкальскому краю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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