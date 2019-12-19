От гриппа привились 530 тысяч жителей Бурятии

Вакцинация продолжается



В Бурятии на 17 декабря привито от гриппа 530 930 человек, что составляет 54% от численности населения. В том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 514 455 человек. Из них 196 846 детей.



Вакцинация против гриппа продолжается.



Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.





