Вакцинация продолжается
В Бурятии на 17 декабря привито от гриппа 530 930 человек, что составляет 54% от численности населения. В том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 514 455 человек. Из них 196 846 детей.
Вакцинация против гриппа продолжается.
Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
От гриппа привились 530 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
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