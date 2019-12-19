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От гриппа привились 530 тысяч жителей Бурятии

От гриппа привились 530 тысяч жителей Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинация продолжается

В Бурятии на 17 декабря привито от гриппа 530 930 человек, что составляет 54% от численности населения. В том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 514 455 человек. Из них 196 846 детей.

Вакцинация против гриппа продолжается.

Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.


грипп ОРВИ
 
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