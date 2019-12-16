В Ангарске прошла ночная велогонка «Молодой Луны»

В зимнем марафоне приняли участие 145 гонщиков



В Ангарске 14 декабря состоялась зимняя гонка на горных велосипедах «БАМ Ночная гонка Молодой Луны», в которой приняли участие 145 любителей активного образа жизни. Спортсмены соревновались в двух дистанциях «Мини-марафон» и «Лайт-марафон», а также на дистанцию «БАМ Kids» вышли самые маленькие участники.



Для дистанции «Мини-марафон» было установлено контрольное время прохождения 1 час, для «Лайт-Марафона» - 1 час 30 минут. Один круг составлял 4000 метров.



Среди женщин на дистанции «Мини-марафон» лидировала усольская спортсменка Дарья Земляничкина. Она преодолела четыре круга за 1 час 8 минут 55 секунд. Второй финишировала Наталья Зимарина из посёлка Михайловка, которая также проехала четыре круга за 1 час 13 минут 56 секунд. Замкнула тройку призёров ещё одна представительница поселка Михайловка Анастасия Хомколова, проехав три круга за 1 час 11 секунд.



Среди мужчин на этой дистанции победу одержал ангарчанин Аскольд Мертвищев, который преодолел пять кругов за 1 час 11 минут 21 секунду. Второе место занял также ангарский гонщик Дмитрий Копытко, уступивший лидеру восемь секунд. На третьем месте оказался Илья Танцелов из Усолья-Сибирского, преодолев четыре круга за 1 час 5 секунд.



На дистанции «Лайт-Марафон» среди женщин победила ангарчанка Дарья Воеводина. Она проехала шесть кругов за 1 час 32 минуты 43 секунды. Второй стала иркутянка Ольга Овсюкова, преодолевшая ту же дистанцию за 1 час 35 минут 4 секунды. На третьем месте Жанна Шмакова из поселка Белореченский с результатом 1 час 35 минут 21 секунда.



Среди мужчин на дистанции «Лайт-Марафон» золотую медаль завоевал братчанин Сергей Минин. Он проехал восемь кругов за 1 час 37 минут 41 секунду. Серебряным призёром стал иркутянин Евгений Суворов, его результат – семь кругов за 1 час 32 минуты 17 секунд. «Бронзу» получил ангарчанин Максим Зразик (семь кругов за 1 час 32 минуты 20 секунд). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

