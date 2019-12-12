В Восточный военный округ поступило несколько десятков единиц перспективной техники связи
Станции спутниковой связи Р-448 получили соединения управления в Приморье, Забайкалье, Республике Бурятия, Амурской области. Мобильные автоматизированные станции служат для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Они позволяют передавать цифровые и текстовые сообщения, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты.
Работа станций обеспечивает служебную связь и режим закрытой телефонной связи.
Аппаратные телефонной связи на шасси автомобиля «КамАЗ-5350» прибыли на вооружение в соединения управления в пяти регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Связисты Бурятии получили новую технику
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