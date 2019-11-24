Вероятно, концерт состоится в следующем году
В Улан-Удэ перенесли концерт популярной певицы, телеведущей Ольги Бузовой. По всей вероятности, концерт состоится теперь только в следующем году. Стоимость билетов на концерт в столице Бурятии варьировалась от двух до десяти тысяч рублей. Судя по онлайн-брони, свободных мест оставалось ещё достаточно много, то есть билетов было продано мало.
Это мог быть первый концерт Ольги Бузовой в Улан-Удэ. Ещё буквально вчера утром сама артистка приглашала поклонников её творчества на концерт. Видео опубликовано в официальной группе «ВКонтакте». 25 ноября она планировала показать улан-удэнцам шоу «Принимай меня».
В 2017 году по этой же причине был отменён концерт популярной певицы Светланы Лободы.
В Улан-Удэ отменился завтрашний концерт Ольги Бузовой
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