В Иркутске самый населённый округ отпраздновал свой юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Свердловскому округу исполнилось 75 лет



75-летие со дня образования Свердловского округа отметили в Иркутске. Торжественная церемония с участием более 550 гостей прошла в актовом зале ИрНИТУ 21 ноября. Присутствующих поздравил мэр города Дмитрий Бердников и вручил почётные грамоты и благодарственные письма.



В приветственном слове глава города отметил, что только за последние четыре года в Свердловском округе – самом многочисленном в Иркутске – построена современная школа №19 в Академгородке с самым большим стационарным школьным планетарием в России. На бульваре Рябикова начал работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном – самый крупный муниципальный ФОК в Иркутске. В округе появились новые места для семейного отдыха, современные детские площадки, спортивные объекты. Открыт новый детсад на Касаткина. Благоустроены площадь Академгородка, Вампиловский сквер, залив Якоби, роща на Синюшиной горе, Падь Долгая.



В частности, в Пади Долгой уже началось строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом. В следующем году будет продолжено благоустройство парка Парижской коммуны и парка инициативной молодёжи на улице Терешковой, обустройство дворовых территорий и ремонт автомобильных дорог, а также многое другое.



Кроме этого, Дмитрий Бердников сообщил, что уже к 1 декабря текущего года будет запущен новый троллейбусный маршрут через Академический мост, который свяжет микрорайон Университетский со сквером Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

