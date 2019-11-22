Свердловскому округу исполнилось 75 лет
75-летие со дня образования Свердловского округа отметили в Иркутске. Торжественная церемония с участием более 550 гостей прошла в актовом зале ИрНИТУ 21 ноября. Присутствующих поздравил мэр города Дмитрий Бердников и вручил почётные грамоты и благодарственные письма.
В приветственном слове глава города отметил, что только за последние четыре года в Свердловском округе – самом многочисленном в Иркутске – построена современная школа №19 в Академгородке с самым большим стационарным школьным планетарием в России. На бульваре Рябикова начал работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном – самый крупный муниципальный ФОК в Иркутске. В округе появились новые места для семейного отдыха, современные детские площадки, спортивные объекты. Открыт новый детсад на Касаткина. Благоустроены площадь Академгородка, Вампиловский сквер, залив Якоби, роща на Синюшиной горе, Падь Долгая.
В частности, в Пади Долгой уже началось строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом. В следующем году будет продолжено благоустройство парка Парижской коммуны и парка инициативной молодёжи на улице Терешковой, обустройство дворовых территорий и ремонт автомобильных дорог, а также многое другое.
Кроме этого, Дмитрий Бердников сообщил, что уже к 1 декабря текущего года будет запущен новый троллейбусный маршрут через Академический мост, который свяжет микрорайон Университетский со сквером Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске самый населённый округ отпраздновал свой юбилей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К участию приглашаются сельские шахматисты
В Дубае спортсмены взяли три «бронзы» и одно «серебро»
Работы победителей будут использоваться для средств наглядной агитации
Также у неё 2 «серебра» международных соревнований в Нидерландах
Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал
Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»
Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Кибертурнир соберёт 24 команды
22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Малыши родились в пятницу
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж