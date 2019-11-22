Манул из «Дальневосточного экспресса» набирает популярность в сети

Вагон c диким котом и вагон Бурятии – самые загруженные в «экспрессе»
Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями о недавно появившемся в московской подземке «Дальневосточном экспрессе». Любимцем пассажиров метрополитена ожидаемо стали различные дальневосточные животные семейства кошачьих: леопард из вагона Приморского края, тигр из вагона Амурской области, снежный барс в вагоне Бурятии. Но наибольшую популярность набрал дикий степной кот манул, изображение которого украшает вагон Забайкальского края.
Манулу в социальной сети «Facebook» фотография из «дальневосточного экспресса» пришлась в коллекцию: он давно собирает изображения удивительных забайкальских котов. «Так и становятся знаменитостями!» – написал пользователь.
«Недоумение манула с борта «Дальневосточного экспресса» легко понять. С этими папарацци рабочую сторону лица не подстроишь, ретушью не воспользуешься...» – шутят в аккаунте «Московский транспорт».
Вагон «Забайкалье», который украшает портрет дикого кота манула, наравне с вагоном Бурятии – самые загруженные в «Дальневосточном экспрессе». Их популярность объясняется в первую очередь тем, что расположены они в центре состава, а на станциях Кольцевой линии, по которой курсирует поезд, большинство переходов на смежные станции находятся ближе к центру платформы. Пассажиры это знают и стремятся в центральные вагоны поезда.
В свою очередь, в вагонах Камчатки и Приморского края расположены две селфи-зоны – сфотографироваться можно с дальневосточным леопардом в Приморье или с упряжкой собак хаски в Камчатке. Между пассажирами объявлен конкурс селфи: объявления в поезде призывают публиковать фотографии в социальных сетях с хештегом #дальневосточныйэкспресс.
Отметим, что каждый день «Дальневосточный экспресс» перевозит порядка 17 тысяч человек. За две недели на поезде проехало уже 238 тысяч человек. Для сравнения это почти всё население Комсомольска-на-Амуре.
«Дальневосточный экспресс» выпускают на Кольцевую линию московского метро уже третий год подряд. Поезд состоит из 5 вагонов, в каждом из которых – по 2 секции. Они посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии.
В зоне «Забайкалье» представлены основные факты о Чите и регионе, минеральных источниках Забайкалья, заповеднике Даурский, Чарских песках, Великом чайном пути, фестивале «Цветущий багульник», нацпарках «Кодар» и «Алханай». Здесь можно узнать о Нерчинске, Агинском дацане, Сохондинском заповеднике, забайкальской кухне, даурском еже, мануле и чароите.
«Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода – до 30 апреля 2020 года – и за это время расскажет 3 миллионам пассажиров о достопримечательностях, истории и уникальной природе Дальнего Востока. Пассажиры метро могут увидеть знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнёва и камчатского краба – всё, чем славится самый восточный край России.
Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонов размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе «Дальневосточный гектар».
Запуск «Дальневосточного экспресса» 8 ноября открыл «Дни Дальнего Востока в Москве». 2-8 декабря на Новом Арбате организуют Дальневосточную ярмарку. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдёт фестиваль для молодёжи. Также пройдёт вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Манул из «Дальневосточного экспресса» набирает популярность в сети
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эта премия призвана показать Дальний Восток как «территорию роста»
Свердловскому округу исполнилось 75 лет
К участию приглашаются сельские шахматисты
В Дубае спортсмены взяли три «бронзы» и одно «серебро»
Работы победителей будут использоваться для средств наглядной агитации
Также у неё 2 «серебра» международных соревнований в Нидерландах
Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал
Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»
Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Кибертурнир соберёт 24 команды
22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Малыши родились в пятницу