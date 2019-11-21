В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского

Приём заявок идет на сайте Конкурса имени Л.С.Выготского https://konkurs.rybakovfond.ru/















18 ноября начался приём заявок на четвёртый всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского, организованный «Рыбаков Фондом». Это единственный в России конкурс, нацеленный на поиск и поддержку творческих специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать и применять современные педагогические практики.Участвовать в конкурсе могут педагоги дошкольного образования и студенты, обучающиеся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные науки». Для участия педагогам необходимо рассказать о своей профессиональной практике и записать двухминутное видео, иллюстрирующее работу.- В конкурсе я участвовала с «речевым тренажёром» - это моя методическая разработка – система игр и упражнений по развитию связной речи детей. Участвовать было непросто, идей и наработок много, а вот времени все оформить и описать – нет. Помогли друзья, любимый человек правил и редактировал статью, подруги помогали снимать ролик. Рада, что решилась на это. Сил и времени ушло много. Особенно на оформление документов и монтаж ролика для конкурса, - вспоминает учитель-логопед детского сада №111 «Дашенька» (Улан-Удэ) Евгения Дорофеева.Студентам для участия в конкурсе нужно написать эссе на тему «Детский сад, в котором я хочу работать», а также предложить решение одного из педагогических кейсов.- Участие в конкурсе мне помогло в работе, например, самым полезным для меня было изучение технологии дизайн-мышления, которое помогает в работе с детьми и в жизни. Часто педагоги пишут свои работы, подстраивая их под себя, под свои возможности и способности, а дизайн-мышление помогает понять, нужна ли ваша работа воспитанникам. Эта модель учит работать для современного дошкольника, учитывая его возможности и потребности, - делится впечатлениями от участия в конкурсе музыкальный педагог из детского сада «Подснежник» (Бичура) Татьяна Петрова.По итогам оценки заявок 266 победителей конкурса получат поддержку Рыбаков Фонда – денежные призы и новые возможности профессионального роста. Так, 80 лучших педагогов и 20 студентов в июле 2020 года поедут в Москву на Летнюю школу – интенсивную программу развития. Для 20 педагогов впервые будет организована Всероссийская Лидерская школа: они смогут усилить свои лидерские и организаторские качества, чтобы развивать сообщество профессионалов-единомышленников в своём селе, городе, регионе. Ещё 20 педагогов будут приглашены на хакатон «ПРОдетей», чтобы вместе найти ответы на главные вызовы, которые стоят перед современным дошкольным образованием.Кроме того, победителей ждёт поездка на профессиональные конференции и образовательный туры для изучения лучших практик дошкольного образования. Ещё одной возможностью будет участие в обучении по независимой оценке качества «Детский сад для детей» на уникальной цифровой платформе. Все представленные возможности разработаны инициативой Рыбаков Фонда «Университет детства», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.