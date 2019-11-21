Почти 3 тысячи семей Бурятии получают выплату на третьего ребёнка

Размер выплаты - 11 274 рублей



С 1 января 2019 года семьи Бурятии, в которых родился (усыновлен) третий или последующий ребёнок, получили право на новую ежемесячную выплату. Это стало возможным благодаря вхождению республики в состав Дальневосточного федерального округа.



По состоянию на 15 ноября, за предоставлением выплаты на третьего и последующих детей обратилось 5418 граждан, из них назначено 2813 дел.



- Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии, который составляет 23 165 руб. Она выплачивается в размере прожиточного минимума для детей на 2019 год, установленного в республике для данных целей – 11 274 рублей, и осуществляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Средства перечисляются не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



