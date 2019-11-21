Презентация автоклуба прошла на площади Советов
19 ноября на площади Советов Улан-Удэ презентовали автоклуб для проведения культурно-массовых мероприятий в отдалённых населённых пунктах для Бичурского района.
Ключи от передвижного многофункционального центра вручили главе Бичурского района Василию Смолину, начальнику управления культуры Бичурского района Ларисе Захаровой.
Первые выступления на сцене этого автоклуба дали артисты Народного ансамбля «Сибирячка» и Данзан Бальжинимаев, солист Бурятского театра оперы и балета.
Автоклуб представляет собой многофункциональный культурный центр на базе грузовой машины отечественного производства марки «ГАЗон NEXT». Автомобиль оснащён звуковым, световым и видео оборудованием с автономным источником электроэнергии, спутниковой антенной и компьютером. Благодаря оснащённости автоклуб создаст условия для проведения культурно-массовых мероприятий в отдалённых поселениях, фермерских стоянках.
Федеральный проект «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура» рассчитан на 6 лет (2019-2024 гг.), за данный период автоклубы получат 71 регион. В рамках реализации проекта в Бурятии получили автоклубы Закаменский, Кабанский, Селенгинский, Бичурский районы, сообщает Республиканский центр народного творчества.
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
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