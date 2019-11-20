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В Бурятии рецидивиста отправили в колонию

В Бурятии рецидивиста отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина, будучи условно осуждённым, совершил преступление

В январе 2018 года приговором Советского районного суда Улан-Удэ 39-летний житель республики осуждён за грабёж, совершенный с применением насилия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев условно.

- В период испытательного срока осуждённый систематически нарушал порядок и условия отбытия наказания, в связи с чем постановлением Хоринского районного суда в феврале 2019 года условное осуждение отменено, гражданин объявлен в розыск, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В апреле текущего года, находясь в розыске, осуждённый вновь совершил преступление.

Приговором Хоринского районного суда он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета, используемого в качестве оружия.

По совокупности приговоров окончательно виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
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