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На севере Бурятии температура опускалась до -43

На севере Бурятии температура опускалась до -43
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике преимущественно без осадков

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27, местами 30-35, по крайнему северу до 43, днём 12-17, местами 6-11, по крайнему северу 22-27 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 25-27, днём 12-14 мороза.
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