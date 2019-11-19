В Забайкалье назвали лучшие опекунские семьи

В Чите прошёл краевой слёт замещающих семей
В Чите прошёл краевой слёт опекунских семей, организованный министерством труда и социальной защиты населения Забайкалья. В слёте приняли участие замещающие семьи, имеющие положительный опыт воспитания приёмных детей, номинанты отборочного этапа.
Слёт проводится ежегодно с 2012 года, основная его цель – повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, поощрение социально активных замещающих семей. Всего в крае более 3500 замещающих семей, в которых проживают 4644 приёмных ребёнка. На финальный этап приехали 7 семей-победителей, всего же для участия в конкурсе была подана 21 заявка от семей Забайкальского края.
- Главное в жизни – это семья, которая является основой нашего общества. Мы проводим этот слёт, чтобы показать, сколько у нас замещающих семей, какие они дружные и счастливые и что принять ребенка в свою семью – это совсем не страшно. В региональном банке данных находится более 1400 детей, которые хотят жить с мамой и папой. Наша задача – найти для каждого ребенка хорошую семью, – заявила Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения региона.
В номинации «Семейное творчество «Дружная семья не знает печали» победителями стали две семьи – замечательная семья Косоуровых из Хилокского района с 14 детьми и прекрасная семья Зелинских из Читинского района, в которой воспитывают десятерых детей.
В номинации «Мастерская «Умелая семья – уютный дом» победителями стали также две семьи. Семья Носыревых из Нерчинско-Заводского района и семья Михайловых из Могочинского района.
«Делюсь своими секретами «Есть дети, будут и радости» – такое название было у следующей номинации, в которой победителем стала семья Александра Палкина и Татьяны Павлиновой из Красночикойского района. Татьяна Павловна рассказала, что в их роду уже пять семей, которые воспитывают приёмных детей, поэтому для них это не является чем-то удивительным.
В номинации «Театр семейных миниатюр «Семья – опора счастья» победила семья Мункожаргала Тунгаланова и Оюны Жамбаловой из посёлка Агинское. Они продемонстрировали роскошные костюмы, которые своими руками сделала Оюна Батоевна, а также спели любимую песню их сына.
«Увлечения «Спорт и туризм укрепляют организм!» – в этой номинации победила семья Юлии Гладышевой из города Нерчинска. Под чутким руководством Юлии Сергеевны на сцене был исполнен творческий номер, в который вошли стихотворения, песни и трогательная сценка о создании семьи.
Помимо творческих номеров каждая семья привезла свои поделки для выставки, среди которых были куклы, различные картины, изделия из дерева, маски и даже консервированные овощи и выпечка.
В завершение слёта все мамы семей и Инна Щеглова зажгли семейный очаг, который будет оберегать и хранить все счастливые семьи этого слёта.
Также в рамках мероприятия специалисты центра «Росток» организовали для детей из опекунских семей различные тематические площадки. Дети посетили психологический тренинг в тёмной сенсорной комнате, занятие по логопедической ритмике и занятие с педагогом-дефектологом. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
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