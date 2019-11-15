 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику

В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» в Иркутской области помогли водителю большегруза, попавшему в сложную ситуацию на дороге.

Накануне на федеральной трассе у грузового автомобиля «МАН», следовавшего из Челябинской области в город Братск, во время движения перемёрзла топливная система. На место незамедлительно выехал инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Котлобаев.

Как оказалось, на протяжении двух дней водитель самостоятельно пытался устранить возникшую неполадку, однако завести замерзший тягач ему так и не удалось. На тот момент мужчина уже сильно замёрз. Пока он отогревался и пил чай в патрульном автомобиле, полицейский помог завести транспортное средство.

Автомобилист выразил искреннюю благодарность сотруднику ГИБДД за своевременную помощь, после чего продолжил движение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область ГИБДД дальнобойщики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье 19-летний парень угнал машину у приятеля
В Забайкалье 19-летний парень угнал машину у приятеля
Общество, 15.11.2019
Он пересел за руль автомобиля, когда владелец вышел из салона
В Бурятии чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы
В Бурятии чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы
Общество, 15.11.2019
Ветеранам вручили благодарственные письма и наградили ведомственными юбилейными медалями
В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
Общество, 15.11.2019
Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой
Некипячёная вода в Вихорёвке в Иркутской области стала опасной
Некипячёная вода в Вихорёвке в Иркутской области стала опасной
Общество, 15.11.2019
Жителей просят обязательно кипятить воду
В Бурятии дали свой ответ на скандал вокруг толстого кота
В Бурятии дали свой ответ на скандал вокруг толстого кота
Общество, 15.11.2019
Туристский центр выпустил рекламу «Бери кота, путешествуй по Бурятии»
Детсады и школы Бурятии заплатят штрафы в 700 тысяч из-за нарушений организации питания
Детсады и школы Бурятии заплатят штрафы в 700 тысяч из-за нарушений организации питания
Общество, 15.11.2019
В некоторых учреждениях не соблюдают примерное меню, калорийность и режим мытья посуды
Иркутские осуждённые написали иконы
Иркутские осуждённые написали иконы
Общество, 15.11.2019
В региональном этапе конкурса принимали участие 11 работ
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд по 3-й Транспорной
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд по 3-й Транспорной
Общество, 15.11.2019
Движения изменится с понедельника
На Байкале убрали две несанкционированные свалки
На Байкале убрали две несанкционированные свалки
Общество, 15.11.2019
Более 800 квадратных метров очищены от загрязняющих окружающую среду отходов
Режиссёр Баяр Барадиев снял документальный фильм о пожарах в Забайкалье
Режиссёр Баяр Барадиев снял документальный фильм о пожарах в Забайкалье
Общество, 15.11.2019
Создатели фильма пытаются разобраться в настоящих причинах пожаров
В дацанах Бурятии пройдут молебны в память о жертвах ДТП в Забайкале
В дацанах Бурятии пройдут молебны в память о жертвах ДТП в Забайкале
Общество, 15.11.2019
Буддийская традиционная Сангха России выразила соболезнование семьям погибших в результате двух крупных ДТП в Агинском районе Забайкальского края
«Группу крови» спели на бурятском языке: видео
«Группу крови» спели на бурятском языке: видео
Общество, 15.11.2019
Жители Бурятии разошлись во мнении после услышанной версии легендарной песни
День города в Улан-Удэ вернули с сентября на июнь
День города в Улан-Удэ вернули с сентября на июнь
Общество, 15.11.2019
В голосовании, когда отмечать день рождения города, приняли участие более 20 тысяч человек
Учёный из Бурятии избран членом-корреспондентом РАН
Учёный из Бурятии избран членом-корреспондентом РАН
Общество, 15.11.2019
В Бурятии поздравляют директора Байкальского института природопользования

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^