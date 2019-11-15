В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику

Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой



Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» в Иркутской области помогли водителю большегруза, попавшему в сложную ситуацию на дороге.



Накануне на федеральной трассе у грузового автомобиля «МАН», следовавшего из Челябинской области в город Братск, во время движения перемёрзла топливная система. На место незамедлительно выехал инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Котлобаев.



Как оказалось, на протяжении двух дней водитель самостоятельно пытался устранить возникшую неполадку, однако завести замерзший тягач ему так и не удалось. На тот момент мужчина уже сильно замёрз. Пока он отогревался и пил чай в патрульном автомобиле, полицейский помог завести транспортное средство.



Автомобилист выразил искреннюю благодарность сотруднику ГИБДД за своевременную помощь, после чего продолжил движение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

