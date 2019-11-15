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В Бурятии названы имена победителей фестиваля инвалидов

В Бурятии названы имена победителей фестиваля инвалидов
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
Их наградили дипломами и специальными призами

14 ноября в Улан-Удэ в стенах комплексного центра «Доверие» в шестой раз прошёл республиканский фестиваль «Родники творчества». Он был посвящён международному Дню инвалидов.

В этом году фестиваль проводился по семи номинациям: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное декламирование (в том числе жестовое); «Я – автор» (авторы стихов и песен).

За победу боролись представители общественных организаций инвалидов Хоринского, Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Еравнинского, Кяхтинского, Джидинского районов и города Улан-Удэ. Они представили на суд жюри более 40 творческих номеров.

По итогам голосования победителем в номинации «Вокальные ансамбли» стал коллектив «Сибиряночка» общероссийской общественной благотворительной организации «Инавто» г. Улан-Удэ.

Лидером номинации «Художественное слово» названа Светлана Масафронова – она проживает в Баргузинском психоневрологическом интернате. Лидерство в номинации «Я – автор» было за Натальей Петровой – членом общественной организации «ИнАвто».

Первое место в номинации «Дуэты.Трио» завоевали представители Джидинской районной организации инвалидов Юрий Федосеев и Алексей Пимкин.

В номинации «Вокалисты (соло). Эстрадная песня» не было равных представительнице Загорской организации БРО всероссийского общества инвалидов Лилии Артамоновой, а в номинации «Соло. Народная песня» – активистке специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников Валентине Цыреновой.

Номинация «Инструментальное исполнение» была представлена двумя номерами, большинство голосов жюри было отдано коллективу «Славь» – Улан-Удэнской местной организации всероссийского общества слепых.

Народный танец «Варенька» в исполнении танцевальной группы «Феникс» Мухоршибирской районной организации инвалидов стал лидером номинации «Танцы».

Всем участникам, занявшим призовые места в каждой номинации, были вручены дипломы и специальные призы, подготовленные министерством социальной защиты населения РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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