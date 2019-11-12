В Бурятии сотрудницы УФСИН связали вещи для нуждающихся

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Акция прошла ко Дню сирот



Ко всемирному Дню сирот в УФСИН по Бурятии прошла благотворительная акция «Энергия мамы».



Сотрудницы всех учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии связали тёплые вещи. Подарки были переданы в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», детский дом-интернет «Журавушка». Также часть вещей будет передана в реабилитационный центр «Остров Надежды», где проживают женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.



- Мы надеемся, что частичка материнского тепла, которая вложена в эти вещи, сделанные своими руками, будет согревать детей, - подчеркнули сотрудники.



