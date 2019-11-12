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В Бурятии сотрудницы УФСИН связали вещи для нуждающихся

В Бурятии сотрудницы УФСИН связали вещи для нуждающихся
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Акция прошла ко Дню сирот

Ко всемирному Дню сирот в УФСИН по Бурятии прошла благотворительная акция «Энергия мамы».

Сотрудницы всех учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии связали тёплые вещи. Подарки были переданы в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», детский дом-интернет «Журавушка». Также часть вещей будет передана в реабилитационный центр «Остров Надежды», где проживают женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

- Мы надеемся, что частичка материнского тепла, которая вложена в эти вещи, сделанные своими руками, будет согревать детей, - подчеркнули сотрудники.

УФСИН благотворительность
 
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