В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков



В прокуратуру обратился житель села Сотниково с заявлением о нарушении режима обеспечения коммунальными услугами.



Установлено, что администрацией Иволгинского района Бурятии не принимались должные меры по обеспечению надлежащего содержания и ремонта водопроводных и тепловых сетей. Это приводило к частым авариям, прорывам труб.



- Прокурором района главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры



После прокурорского вмешательства проведены работы по замене участков трубопроводов тепло- и водоснабжения по улицам в сёлах Сотниково и Тапхар.

