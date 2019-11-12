Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков
В прокуратуру обратился житель села Сотниково с заявлением о нарушении режима обеспечения коммунальными услугами.
Установлено, что администрацией Иволгинского района Бурятии не принимались должные меры по обеспечению надлежащего содержания и ремонта водопроводных и тепловых сетей. Это приводило к частым авариям, прорывам труб.
- Прокурором района главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры
После прокурорского вмешательства проведены работы по замене участков трубопроводов тепло- и водоснабжения по улицам в сёлах Сотниково и Тапхар.
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
Общество, Фото:
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Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков
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