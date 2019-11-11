В Бурятии назвали лучших юных инспекторов движения

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В столице Бурятии прошёл финал республиканского этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»



Для участия в соревнованиях за звание сильнейших прибыли 22 команды из школ Улан-Удэ и районов республики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Первый день конкурсной программы проходил в республиканском бурятском лицее-интернате №1.



Программа «Безопасного колеса» остается неизменной на протяжении многих лет и включает в себя следующие этапы: знание правил дорожного движения, основы первой медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда и творческое выступление агитбригады. Одним с лёгкостью удалось проехать на велосипеде, другие прекрасно справились с заданием по оказанию медицинской помощи, третьи поразили жюри своими знаниями ПДД.



Самой красивой и интересной частью конкурса стало творческое выступление агитбригад, во время которого школьники показали все свои таланты в умении убеждать участников дорожного движения соблюдать правила.



Во второй день состоялась красочная церемония закрытия и награждения победителей. На каждом этапе юные инспекторы движения соревновались в личном зачёте, по итогам которых складывался общекомандный результат. Поэтому награждение проводилось как по результатам личных выступлений, так и в общекомандном зачете.



По итогам соревнований победителем конкурса признана команда отряда юных инспекторов движения средней школы №65 Улан-Удэ. Эта команда будет защищать честь республики на федеральном этапе. Серебряными призёрами стали ребята из Заиграевского района. Замкнули тройку лидеров юные инспекторы Джидинского района.



