Синоптики прогнозируют умеренно тёплую погоду
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и снег, по Прибайкалью и северным районам умеренные осадки.
Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью местами опускалась до -14,-19 мороза. Днём + 2,+7 тепла, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +3,+5.
В Бурятии местами снег
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