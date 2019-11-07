В Улан-Удэ призывников отправили в войска: фоторепортаж

Отдать долг Родине отправились первые 70 новобранцев осеннего призыва



На призывном пункте Улан-Удэ состоялась торжественная отправка в войска около 70 новобранцев. Проводить молодых людей пришли их семьи и друзья.



Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Республике Бурятия и Тихоокеанском флоте, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



На трибуне с напутственными словами выступили ветераны войны, представители местных органов власти, военный комиссар Бурятии и родители призывников.



Всего в ходе осеннего призыва призовут более тысячи жителей Бурятии для прохождения военной службы.



Около 40 призывников с высшим и средним специальным образованием воспользовались своим правом, подав заявления о прохождении службы по контракту вместо службы по призыву.



Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.



