Спортсмен из Бурятии выполнил норматив мастера спорта
32-летний улан-удэнец Евгений Елизаров стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису «Наследие» в Кондратово Пермского края. Евгений завоевал бронзовую медаль.
- Он также выполнил норматив мастера спорта России, - сообщили «Байкал-Daily» в Улан-Удэнском клубе настольного тенниса Андрея Власова.
Улан-удэнец взял медаль турнира по настольному теннису в Пермском крае
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