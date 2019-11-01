В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии

Конкурс на соискание премии проводится раз в два года



В Улан-Удэ 5 ноября в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева состоится концерт и выставка народных художественных коллективов и физических лиц – соискателей Государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества за 2017-2018 года.



Конкурс на соискание Государственной премии за заслуги в развитии народного творчества объявляется один раз в два года.



Выставка произведений кандидатов в номинации «Физическое лицо» развернётся в фойе театра. Свои работы представят: Баир Яндаков, член Регионального общественного фонда возрождения старобурятского искусства «Буряад зураг» и Алима Цырендоржиева, мастер гобеленного искусства.



В номинация «Народный художественный коллектив» выступят: народный фольклорный ансамбль «Магтаал», народный ансамбль песни и танца «Саяны», народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм», народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».



Лучшему в номинации «Народный художественный коллектив» будет присуждена Государственная премия в размере 100 тысяч рублей. Премией в размере 50 тысяч рублей вознаградят победителя в номинации «Физическое лицо», сообщили в республиканском центре народного творчества.

