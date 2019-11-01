Конкурс на соискание премии проводится раз в два года
В Улан-Удэ 5 ноября в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева состоится концерт и выставка народных художественных коллективов и физических лиц – соискателей Государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества за 2017-2018 года.
Конкурс на соискание Государственной премии за заслуги в развитии народного творчества объявляется один раз в два года.
Выставка произведений кандидатов в номинации «Физическое лицо» развернётся в фойе театра. Свои работы представят: Баир Яндаков, член Регионального общественного фонда возрождения старобурятского искусства «Буряад зураг» и Алима Цырендоржиева, мастер гобеленного искусства.
В номинация «Народный художественный коллектив» выступят: народный фольклорный ансамбль «Магтаал», народный ансамбль песни и танца «Саяны», народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм», народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».
Лучшему в номинации «Народный художественный коллектив» будет присуждена Государственная премия в размере 100 тысяч рублей. Премией в размере 50 тысяч рублей вознаградят победителя в номинации «Физическое лицо», сообщили в республиканском центре народного творчества.
В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие состоится в воскресенье
Таким образом мужчину понуждали выплатить долг на содержание ребёнка
Ребятам объяснили важность ношения светоотражающих элементов
В селе Гунда Еравнинского района завершили строительство клуба за 2,8 млн
Возбуждено административное дело
Нововведения готовят для жителей северных районов республики
Курс с научно-популярными лекциями о Байкале появится в декабре
Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 получил сертификат о включении в Ассоциацию школ ЮНЕСКО. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с фестиваля
В Бурятии ежегодно растёт количество предъявляемых приставам исполнительных документов
Бурятский оперный театр выдвинут на самую престижную театральную премию страны в нескольких номинациях
Дума Иркутска утвердила дополнительную меру социальной поддержки молодых тренеров
На повторное использование ушло 2 тысячи кв. м. тротуарной плитки
Библиотека нового формата оборудована всем необходимым для комфортного досуга
Минсоцзащиты передало в учреждение канцелярские принадлежности и одежду
Бизнесменов оштрафовали