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В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии

В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс на соискание премии проводится раз в два года

В Улан-Удэ 5 ноября в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева состоится концерт и выставка народных художественных коллективов и физических лиц – соискателей Государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества за 2017-2018 года.

Конкурс на соискание Государственной премии за заслуги в развитии народного творчества объявляется один раз в два года.

Выставка произведений кандидатов в номинации «Физическое лицо» развернётся в фойе театра. Свои работы представят: Баир Яндаков, член Регионального общественного фонда возрождения старобурятского искусства «Буряад зураг» и Алима Цырендоржиева, мастер гобеленного искусства.

В номинация «Народный художественный коллектив» выступят: народный фольклорный ансамбль «Магтаал», народный ансамбль песни и танца «Саяны», народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм», народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».

Лучшему в номинации «Народный художественный коллектив» будет присуждена Государственная премия в размере 100 тысяч рублей. Премией в размере 50 тысяч рублей вознаградят победителя в номинации «Физическое лицо», сообщили в республиканском центре народного творчества.
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