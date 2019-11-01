Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах

Ребятам объяснили важность ношения светоотражающих элементов



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Стань заметней на дороге!» для малышей из детского сада №67 «Подснежник». Полицейские рассказали детям о важности применения светоотражающих элементов.



- По обыкновению, в тёмное время суток водитель замечает пешехода, когда расстояние между ними сокращается до 25-35 метров. Но если на пешеходе есть светоотражатель, он становится виден за 150 и 300 метров! Почти в 10 раз снижается риск наезда транспортного средства на пешехода, - объясняли они.



Ребятишки узнали, как действуют световозвращатели, и каким образом их необходимо закреплять на одежде.



Родителям стражи правопорядка рекомендовали контролировать ношение ребёнком фликеров независимо от времени суток и сезона года.



Светоотражающие наклейки с памяткой по их применению были вручены всем участникам акции, сообщает УГИБДД по Бурятии.

