Ребятам объяснили важность ношения светоотражающих элементов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Стань заметней на дороге!» для малышей из детского сада №67 «Подснежник». Полицейские рассказали детям о важности применения светоотражающих элементов.
- По обыкновению, в тёмное время суток водитель замечает пешехода, когда расстояние между ними сокращается до 25-35 метров. Но если на пешеходе есть светоотражатель, он становится виден за 150 и 300 метров! Почти в 10 раз снижается риск наезда транспортного средства на пешехода, - объясняли они.
Ребятишки узнали, как действуют световозвращатели, и каким образом их необходимо закреплять на одежде.
Родителям стражи правопорядка рекомендовали контролировать ношение ребёнком фликеров независимо от времени суток и сезона года.
Светоотражающие наклейки с памяткой по их применению были вручены всем участникам акции, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах
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