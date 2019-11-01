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Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах

Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах
Общество, 
Ребятам объяснили важность ношения светоотражающих элементов

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Стань заметней на дороге!» для малышей из детского сада №67 «Подснежник». Полицейские рассказали детям о важности применения светоотражающих элементов.

- По обыкновению, в тёмное время суток водитель замечает пешехода, когда расстояние между ними сокращается до 25-35 метров. Но если на пешеходе есть светоотражатель, он становится виден за 150 и 300 метров! Почти в 10 раз снижается риск наезда транспортного средства на пешехода, - объясняли они.

Ребятишки узнали, как действуют световозвращатели, и каким образом их необходимо закреплять на одежде.

Родителям стражи правопорядка рекомендовали контролировать ношение ребёнком фликеров независимо от времени суток и сезона года.

Светоотражающие наклейки с памяткой по их применению были вручены всем участникам акции, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД детские сады
 
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