В Бурятии напишут большой этнографический диктант

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Акция пройдёт 1 ноября по всей стране



Большой этнографический диктант пройдёт 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех регионах России и за рубежом.



Акция приурочена ко Дню народного единства. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных и других ограничений для участия нет.



Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих в России.



В Бурятии для участия в акции определено 35 площадок в Улан-Удэ и районах республики. Со списком мест проведения можно ознакомиться по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/5uDj/31S9Mn1GZ



Диктант будет состоять из 30 вопросов: 20 общих - для всех и 10 региональных - уникальных для каждого региона. На выполнение заданий участникам дадут 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.



Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта - www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года. Здесь же 10 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания, а 12 декабря – индивидуальные результаты.



В прошлом году диктант написали 392 тысяч человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Бурятии акцию поддержали порядка 800 участников, сообщили в пресс-службе правительства республики.



