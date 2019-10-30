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В Бурятии напишут большой этнографический диктант

В Бурятии напишут большой этнографический диктант
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Акция пройдёт 1 ноября по всей стране

Большой этнографический диктант пройдёт 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех регионах России и за рубежом.

Акция приурочена ко Дню народного единства. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных и других ограничений для участия нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих в России.

В Бурятии для участия в акции определено 35 площадок в Улан-Удэ и районах республики. Со списком мест проведения можно ознакомиться по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/5uDj/31S9Mn1GZ

Диктант будет состоять из 30 вопросов: 20 общих - для всех и 10 региональных - уникальных для каждого региона. На выполнение заданий участникам дадут 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта - www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года. Здесь же 10 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания, а 12 декабря – индивидуальные результаты.

В прошлом году диктант написали 392 тысяч человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Бурятии акцию поддержали порядка 800 участников, сообщили в пресс-службе правительства республики.

диктант
 
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