В Прибайкальском нацпарке одновременно ревели 8 изюбрей
В Прибайкальском национальном парке специалисты подвели итоги учёта изюбрей на реву. В этом году начало рёва отмечено несколько раньше обычных сроков – в начале сентября. Наиболее активный рёв наблюдался до 15 октября.
В этом году учёт проводился на 56 площадках. Максимальное количество одновременно ревущих на одной точке самцов - 8 особей - отмечено на побережье Байкала в Прибайкальском лесничестве. По 6-7 самцов одновременно зафиксировано на острове Ольхон. Среднее количество самок в гаремах – 3 особи.
Учёт на реву – один из способов оценки состояния популяции оленей, основанный на особенностях их поведения в брачный период, когда самцы перекликаются между собой трубными звуками - ревут.
- В процессе гона самцы для устрашения соперников рогами вырывают с корнем небольшие деревья, выбивают копытами в земле ямки – именно по этим признакам можно определить месторасположение ревной точки. Там специалисты и ведут наблюдения, фиксируя количество одновременно ревущих самцов, а также количество самок в собранных наиболее сильными самцами «гаремах», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По заключению научного отдела «Заповедного Прибайкалья» все показатели, полученные в ходе учёта изюбря, соответствует среднемноголетним, никаких отклонений от нормы не выявлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября сотрудники Фролихинского заказника на Байкале поделились любопытным фактом: «свадьбы» изюбрей стали молчаливыми из-за волков.
Учёные подсчитали количество ревущих изюбрей на Байкале
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В Прибайкальском нацпарке одновременно ревели 8 изюбрей
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