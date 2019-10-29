Иркутяне выиграли три медали Кубка Эстонии по спортивной аэробике

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран



Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на XIII открытом Кубке Эстонии по спортивной аэробике, который с 25 по 27 октября состоялся в Кохтла-Ярве. В международных соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран.



Среди смешанных пар победу одержали Егор Барышев и Софья Ковалева. Среди юниорок в индивидуальном выступлении серебряным призером стала Дарья Капотова. Среди спортсменок 12-14 лет в соло третье место заняла Елизавета Зиатдинова.



Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» под руководством Ольги Демиденко, сообщает минспорта Иркутской области.

