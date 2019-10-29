В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран
Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на XIII открытом Кубке Эстонии по спортивной аэробике, который с 25 по 27 октября состоялся в Кохтла-Ярве. В международных соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран.
Среди смешанных пар победу одержали Егор Барышев и Софья Ковалева. Среди юниорок в индивидуальном выступлении серебряным призером стала Дарья Капотова. Среди спортсменок 12-14 лет в соло третье место заняла Елизавета Зиатдинова.
Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» под руководством Ольги Демиденко, сообщает минспорта Иркутской области.
Иркутяне выиграли три медали Кубка Эстонии по спортивной аэробике
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Криохранилище семян расположено в Якутске
Он будет проходит в начале ноября
МВД по Бурятии присоединилось ко всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
Среднее количество захоронений в городе составляет 3100 в год
Зрителей ждёт шесть картин
В колонии-поселении №3 идёт подготовка овощей к закладке на хранение зимой
Серебряного призёра чемпионата мира по боксу наградили наравне с чемпионками
Ожидается снег и сильный ветер
На строительство школы направлено 414 млн. рублей
Для ребят из Туркинской школы провели познавательную экскурсию
Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал
Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошел в Гурульбинской средней школы в Иволгинском районе
За выходной и праздничный дни 3 и 4 ноября пенсии выплатят досрочно
27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»