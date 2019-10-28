10 боксёров из Иркутской области попали в команду Роя Джонса-младшего

На финальный этап попали более 100 юных спортсменов
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший 27 октября определил победителей проекта «Путь к абсолютной победе». Финальный этап проекта состоялся в иркутском фитнес-клубе, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Старт проекту был дан 15 сентября в Иркутской области и Красноярском крае. В течение месяца боксёры в возрасте от 10 до 17 лет должны были прислать видео тренировок и спаррингов, исходя из которых определялось их дальнейшее участие в проекте.
На финальный этап отбора были приглашены более 100 спортсменов из Иркутска, Усть-Кута, Усть-Илимска, Тайшета и других муниципальных образований области. Отбор проводился по трём возрастным группам: 10-12, 13-15, 16-17 лет.
По итогам просмотра Рой Джонс-младший определил десять победителей. Ими стали Леонид Юденко (№25, Байкальск), Степан Куприец (№16, Тайшет), Варвара Холопкина (№91, Ангарск), Степан Вилюга (№5, Балаганск), Никита Клецко (№20, Ангарск), Даниил Викторов (№75, Нижнеудинск), Глеб Муравский (№90, Новая Игирма), Дмитрий Протасов (№58, Шелехов), Никита Баранов (№29, Ангарск), Михаил Штабель (№97, Иркутск).
Ранее Рой Джонс-младший провёл отбор в Красноярске, где также выбрал десять победителей проекта «Путь к абсолютной победе». Следующий конкурсный отбор проекта «Путь к абсолютной победе» пройдёт в Москве. В дальнейшем победителей ожидают тренировочные сборы, которые проведёт сам легендарный боксёр.
Справка:
Рой Джонс-младший — бывший чемпион мира по боксу в четырёх разных весовых категориях. На Олимпиаде-88 завоевал серебряную медаль, а также получил Кубок Вэла Баркера за самый красивый бокс среди всех участников боксёрского турнира.
На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории. В 2002 году являлся обладателем одновременно восьми чемпионских поясов — 3 основных, пояс журнала Ring и 4 второстепенных пояса. Единственный боксёр в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжёлом и супертяжёлом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта.
10 боксёров из Иркутской области попали в команду Роя Джонса-младшего
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