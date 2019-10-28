Ушёл из жизни мастер бурятских инструментов Очиржап Жамбалов





На 74-м году жизни ушёл из жизни Жамбалов Очиржап Доржиевич, музыкальный мастер VI разряда, мастер-изготовитель бурятских народных инструментов.За свою жизнь Очиржап Доржиевич создал множество разных инструментов: бурятские струнные, щипковые, духовые и ударные, также русские народные: жалейку, свирель, шумовые инструменты.С 1978 года Жамбалов работал штатным мастером, затем мастером-надомником в экспериментальной музыкальной мастерской. В этот период он осуществил реконструкцию чанзы-баса, сконструировал чанзу-тенор, которая стала широко применяться в оркестрах и ансамблях для аккомпанирования певцам. Благодаря совместному с мастерами труду был налажен массовый выпуск ятаги.Очиржап Жамбалов первым в экспериментальной музыкальной мастерской стал изготавливать бурятские духовые инструменты: лимбы и суры. При его участии впервые в истории бурятского инструментария были созданы семейства хроматических суров и лимб. Хроматическая лимба запатентована как его авторское изобретение.В последние годы Очиржап Доржиевич работал в собственной музыкальной мастерской. На его инструментах играют музыканты оркестров народных инструментов, оркестр театра песни и танца «Байкал», музыкальных школ и школ искусств Бурятии, Агинского и Усть-Ордынского округов, сообщили в республиканском центре народного творчества.