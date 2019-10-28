 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

Популярное

Ушёл из жизни мастер бурятских инструментов Очиржап Жамбалов

Ушёл из жизни мастер бурятских инструментов Очиржап Жамбалов
Общество, 
На его инструментах играют музыканты оркестров народных инструментов

На 74-м году жизни ушёл из жизни Жамбалов Очиржап Доржиевич, музыкальный мастер VI разряда, мастер-изготовитель бурятских народных инструментов.

За свою жизнь Очиржап Доржиевич создал множество разных инструментов: бурятские струнные, щипковые, духовые и ударные, также русские народные: жалейку, свирель, шумовые инструменты.

С 1978 года Жамбалов работал штатным мастером, затем мастером-надомником в экспериментальной музыкальной мастерской. В этот период он осуществил реконструкцию чанзы-баса, сконструировал чанзу-тенор, которая стала широко применяться в оркестрах и ансамблях для аккомпанирования певцам. Благодаря совместному с мастерами труду был налажен массовый выпуск ятаги.

Очиржап Жамбалов первым в экспериментальной музыкальной мастерской стал изготавливать бурятские духовые инструменты: лимбы и суры. При его участии впервые в истории бурятского инструментария были созданы семейства хроматических суров и лимб. Хроматическая лимба запатентована как его авторское изобретение.

В последние годы Очиржап Доржиевич работал в собственной музыкальной мастерской. На его инструментах играют музыканты оркестров народных инструментов, оркестр театра песни и танца «Байкал», музыкальных школ и школ искусств Бурятии, Агинского и Усть-Ордынского округов, сообщили в республиканском центре народного творчества.  

смерть некролог народные инструменты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Россияне отдохнут три дня в конце недели
Россияне отдохнут три дня в конце недели
Общество, 28.10.2019
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Общество, 28.10.2019
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
На Пыхте в Бурятии открыли движение
На Пыхте в Бурятии открыли движение
Общество, 28.10.2019
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Общество, 28.10.2019
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
Общество, 28.10.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Общество, 27.10.2019
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября

В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
Общество, 27.10.2019
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры

В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
Общество, 27.10.2019
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев

Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Общество, 27.10.2019
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
Общество, 27.10.2019
В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^