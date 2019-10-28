Длинные выходные связаны с Днём народного единства
В связи с празднованием Дня народного единства россияне отдохнут три дня подряд. Праздничный день 4 ноября в этом году приходится на понедельник, который будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся со 2 по 4 ноября.
Следующие каникулы начнутся на Новый год. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января.
Россияне отдохнут три дня в конце недели
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