Россияне отдохнут три дня в конце недели

Длинные выходные связаны с Днём народного единства



В связи с празднованием Дня народного единства россияне отдохнут три дня подряд. Праздничный день 4 ноября в этом году приходится на понедельник, который будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся со 2 по 4 ноября.



Следующие каникулы начнутся на Новый год. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января.

