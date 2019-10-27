В Прибайкальском районе республики выпал снег
В Прибайкальском районе Бурятии введено ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов.
- Из-за выпадения снега и образования гололедных явлений на перевале «Пыхта» региональной автомобильной дороги Р-438 Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян на участке с 22 по 31 км в превентивных целях ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов, а также для легковых автомобилей на летних шинах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Сейчас на расчистке и подсыпке автомобильной дороги работает тяжёлая техника.
Для регулирования движения выставлено 2 поста ГИБДД. Организовано смс-оповещение населения и информирование водителей дальних рейсов.
В этот период в целях безопасности жителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.
Движение большегрузов и автобусов ограничили на перевале «Пыхта» в Бурятии
Общество, Фото:
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