Движение большегрузов и автобусов ограничили на перевале «Пыхта» в Бурятии

В Прибайкальском районе республики выпал снег



В Прибайкальском районе Бурятии введено ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов.



- Из-за выпадения снега и образования гололедных явлений на перевале «Пыхта» региональной автомобильной дороги Р-438 Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян на участке с 22 по 31 км в превентивных целях ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов, а также для легковых автомобилей на летних шинах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Сейчас на расчистке и подсыпке автомобильной дороги работает тяжёлая техника.



Для регулирования движения выставлено 2 поста ГИБДД. Организовано смс-оповещение населения и информирование водителей дальних рейсов.



В этот период в целях безопасности жителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

