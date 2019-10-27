В Бурятии выбрали лучшего отца года: фоторепортаж

Золто Шагдаржапов из Улан-Удэ получил звание «Папа года-2019»



В Бурятии в прошлом году стали официально отмечать День отца в последнее воскресенье октября. В рамках празднования был организован конкурс на лучшего отца – «Папа года-2019». Его основная цель – показать высокую значимость отца в семье и его роль в воспитании детей. Республиканский конкурс организовало министерство социальной защиты населения республики и консультативный совет отцов при главе Бурятии.



25 октября в Городском дворце детского (юношеского) творчества состоялся финал конкурса, на котором выбрали отца года.



За почётное звание боролись девять отцов из разных районов Бурятии, они преодолели районный этап и республиканский отборочный. Кроме того, 24 сентября они сражались в КСК – организаторы конкурса устроили семьям спортивные состязания.



Отцы играли в футбол в надувных костюмах сумоистов, дети и жёны соревновались в различных эстафетах. Такие состязания стали не только испытанием силы и ловкости, но и показателем сплочённости каждой команды.



- Это был такой тимбилдинг, организаторам отдельное спасибо за него. Было здорово участвовать всей семьёй, необычно. Там была полоса препятствий, в которой должны участвовать все члены семьи - нагрузки вроде немного, но всё равно все папы оценили. У меня трое детей, причем старший уже работает, средняя учится в институте, а младший сын сейчас в третьем классе. Этот конкурс очень важный, потому что отцам мало уделяется внимания. Но мы празднуем «День отца» уже второй раз – это положительная динамика, - поделился отец Юрий Матвеев из Иволгинского района.



В финальный день девять отцов должны были показать зрителям и жюри свои лучшие качества.



Первый конкурс назывался «Папа – это звучит гордо!» - на этом этапе участник конкурса должен представиться публике и раскрыть, что для него значит быть отцом. Например, отец Анатолий Тимаков из Кабанского района придумал оригинальное решение – визитную карточку он сделал в виде сюжета новостей. Другой папа, Жаргал Мансорунов, вышел на сцену в форме, а его семья шла за ним строем. После слов «Семья, вольно!» участник конкурса рассказал, что служит кинологом-инструктором, а затем вывел на сцену служебную собаку Альмиру.



- У меня трое сыновей и одна дочка, мы подготовили визитную карточку и художественный номер – мы покажем танец. Я считаю, что такие конкурсы необходимы. Прежде всего для укрепления семьи и семейных ценностей. Также я очень рад познакомиться с другими семьями из других районов. Сразу признаюсь, что пошёл на конкурс по совету жены, моя супруга – человек культурный и являлась инициатором, - поделился отец Жаргал Мансорунов из Джидинского района.



Во втором конкурсе папы показали свои знания и умения в блиц-опросе «Папа может…». Например, они должны были ответить, в каком государстве есть город под названием «Папа», как звали отца Александра Пушкина, и кто сыграл главного героя в фильме «Крёстный отец». Участники писали свои варианты, а зал молчал, потому что подсказывать было запрещено.



Стержнем всего конкурса стал заключительный этап – домашнее задание «А у нас в семье традиция». Участники представили самые разные творческие номера – фокусы, миниатюры, мини-спектакли, песни и танцы. Золто Шагдаржапов, сотрудник органов внутренних дел, представляющий Улан-Удэ, показал юмористическую сценку о том, как он пытается отговорить своего повзрослевшего сына идти на дискотеку. Отец шестерых детей Борис Нимаев исполнил собственную песню – гимн семьи. Метеоролог Сергей Степанов из Улан-Удэ выступил со стендапом на тему отцовства и также спел песню.



Пока жюри совещались, перед зрителями выступили с номерами детские ансамбли, музыканты и певцы.



- Это удивительно, но все члены жюри поставили победителю одинаковые оценки. Согласно нашей ведомости, с результатом 220 баллов, папой года стал Золто Шагдаржапов! – озвучил имя победителя председатель жюри, депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



Семье Золто Шагдаржапова вручили множество ценных подарков и, главное, диплом и звание «Папа года-2019».



На первом конкурсе Золто в военной форме под музыку разрешал разного рода проблемы – «побил» хулиганов, вправил сломанные конечности, решил задачу по физике и даже поохотился на птиц. На втором «интеллектуальном» этапе, участник, вероятно, тоже хорошо себя показал. Но победителем его сделал творческий номер – юмористическая миниатюра. Зрители беспрерывно хохотали, члены его семьи показали хорошую игру, а сам Золто Шагдаржапов казался как минимум КВНщиком, нежели сотрудником органов внутренних дел.



Остальным участникам также подарили ценные призы и дипломы финалистов республиканского конкурса.











