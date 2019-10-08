У читинца арестовали машину, на которой он приехал

Задолженность перед ребёнком составила свыше 123 тысяч рублей



В Чите судебные приставы взыскали алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. 42-летний читинец официально не был трудоустроен, материальную помощь своему ребёнку оказывал нерегулярно – так образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 123 тысяч рублей.



Выяснилось, что за должником зарегистрировано 13 автомобилей, на все пристав вынес запреты на регистрационные действия. Кроме того, была арестована и изъята принадлежащая должнику машина «Шкода Октавия» на которой мужчина прибыл в отдел. Арестованный автомобиль был доставлен на стоянку специализированной организации.



- Через три дня читинец полностью погасил задолженность по алиментам в размере 123 тысяч руб., а также 8 617 руб. исполнительского сбора. После этого автомобиль был возвращен владельцу, - сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.



