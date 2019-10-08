Дорожники Бурятии подготовились к непогоде

На трассах мобилизовано около ста единиц техники



По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 8 октября по северной половине Бурятии, 9 октября по большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, понижение температуры воздуха.



- Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизовано 94 единицы спецтехники, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Управление обращается к автомобилистам с просьбой учитывать погодную обстановку и перед отправлением в путь внимательно проверять исправность транспортного средства, соблюдать правила дорожного движения.



В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.

