На трассах мобилизовано около ста единиц техники
По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 8 октября по северной половине Бурятии, 9 октября по большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, понижение температуры воздуха.
- Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизовано 94 единицы спецтехники, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Управление обращается к автомобилистам с просьбой учитывать погодную обстановку и перед отправлением в путь внимательно проверять исправность транспортного средства, соблюдать правила дорожного движения.
В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.
Дорожники Бурятии подготовились к непогоде
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