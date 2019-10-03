Китайская газета: «У Байкала есть угрозы важнее, чем нашествие китайцев»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Журналист китайского издания встретился со священником, спасателями, учёным и бурятскими рыбаками



27 сентября в гонконгском издании South China Morning Post появилась большая статья под названием «Озеро Байкал: все боятся захвата озера китайцами, но истинная угроза – это загрязнение, браконьерство и чрезмерно большое количество туристов», под авторством Йена Мюлинга.



Журналист рассказывает о своём зимнем путешествии на Байкал и о людях, которых он повстречал на пути. Основная мысль заключается в том, что, по мнению автора, люди, не замечая реальных насущных проблем, которые наносят вред озеру, видят только одного врага – Китай. Журналист поговорил со священником, сотрудниками МЧС, с ученой и бурятскими рыбаками.



«Самое большое и глубокое озеро в мире в большой беде. Люди, живущие у Байкала, считают, что виноваты китайцы, что Китай жаждет захватить озеро, но проблемы на самом деле «лежат ближе к дому», то есть, настоящий вред озеру причиняют как раз сами жители», - так журналист начинает свой рассказ.



Сначала автор встречает настоятеля Харлампиевской церкви Евгения Старцева, который совершает с прихожанами крестный ход вокруг Байкала. Крестоходцы прошли уже 2,1 тысячи километров по берегу озера, они были в пути полтора года.



- Байкал – это подарок от Бога, мы должны защищать его – сказал священник.



Журналист спросил «от чего?», тот ответил, что «грядет война с китайцами».



- Китайцы не знают, что такое добро и зло, потому что у них нет бога, они не верят в Создателя, им не зачем уважать его творение, - пояснил Евгений Старцев.



По словам священника, усиливающийся наплыв китайских туристов предвещает только беды и горе. Он сказал, что раннее православие было и в Аляске, но слабый царь продал землю. Поэтому они молятся, чтобы Байкал не постигла такая же участь.



Затем журналист проводит время с двумя сотрудниками МЧС - Олегом Ивановым и Евгением Апухтиным. Они приехали в Листвянку на ледовый марафон для бегунов-экстремалов. По словам Апухтина, к браконьерству в этих местах относятся терпимо, так как это оно помогает людям выжить.



«Технически, для рыболовства нужна лицензия, но летом ловят рыбу все. Несмотря на запрет ловли омуля, во всех ресторанах и кафе, расположенных на берегу, есть в меню эта рыба. Есть также строгие квоты на отлов нерпы, но продавцы на рынках предлагают покупателям стаканы, наполненные её белым жиром», - пишет автор.



Затем Апухтин показывал на телефоне видео с 14-летней дочерью, на кадрах она стреляет в лесу из Калашникова. Апухтин сказал, что скоро его дочь будет стрелять лучше чем он сам. Когда журналист спросил его, зачем ей учиться стрелять, спасатель ответил, что каждый должен уметь стрелять, когда придёт враг.



Врагом он также назвал китайцев:



- Парень, ты не видишь, что происходит? Китайцы захватывают озеро, они думают, что вся эта территория оккупирована русскими, - сказал спасатель.



Его друг Иванов ответил, что это – нонсенс и китайцы не будут воевать, они просто купят Байкал.



Тогда Апухтин ответил:



- Они уже здесь. Они вырубили половину тайги, потому что мы, идиоты, продаём им дерево. Все сейчас ведут бизнес с китайцами. И когда их бизнес наносит вред Байкалу, они винят во всем браконьеров. У браконьеров нет выбора, они должны есть. Кто даст им здесь работу? – вопросил мужчина.



«Если обратиться к цифрам, то окажется, что почти 1,6 миллионов туристов, посещавших Байкал в прошлом году – россияне. Только 210 тысяч – иностранцы, а из них две трети – китайцы», - пишет журналист гонконгского издания.



Затем он встречается с ученой Любовью Оболкиной. Та рассказывает, что 40 лет изучает микроорганизмы, живущие в озере. «Но с 2010 года мелкие прибрежные воды заполняет спирогира. О причине появления спирогиры легко догадаться, потому что её рост совпал по времени с ростом другого вида: туристов», - поясняет автор.



- Диффузия частиц. Когда к югу от границы живут миллионы, а к северу почти никого нет, столь неравномерное распределение со временем выровняется. Байкал станет китайским. Я говорю вам это как биолог, - заявила ученая.



После журналист встретился с бурятскими рыбаками из села Ранжурово, расположенного у Селенги. Поколениями это село выживало только за счёт ловли. Журналист увидел, как жители села ловят рыбу: «делают проруби, затем они просовывают в воду длинные брусья, с помощью которых заводят в воду веревку и сеть, образуя полукилометровый занавес в форме круга. Он опускается до самого дна реки. Затем они вытягивают два конца сети из воды. Теперь подводный занавес имеет форму мешка, который становится все плотнее и плотнее, пока его не вытаскивают, наконец, на берег. В этой сети- хариус, плотва и окунь. Тянут сеть подо льдом три лошади».



Также интересна встреча журналиста с местным шаманом, который проводил ритуал:



«О, духи леса, — говорит шаман, брызгая водкой на ствол дерева, — простите этих людей за то, что они рубят деревья, защитите их от несчастных случаев, спасите их инструменты от ржавчины. Пусть растут леса и цены на древесину».



Николай Пиноев, глава поселения, пригласил журналиста на празднование Сагаалгаана.



«В банкетном зале собралось несколько сотен человек, большинство в ярких национальных костюмах. Среди них несколько бывших жителей села Ранжурово, которые сейчас работают в Улан-Удэ, а свои деревенские дома используют как дачи. Выступавшие говорили, что год был хороший, даже отличный, а следующий будет ещё лучше. Только один упомянул «маленькую проблему с рыбой», решение которой обязательно будет найдено. Глава поселения Пиноев аплодировал и улыбался, стойко переживая введённый несколько месяцев назад запрет на вылов омуля. На жителях запрет пока никак не отразился, потому что зимой они ловят в замерзшей дельте другую рыбу. Но летом, когда рыбаки выходят на озеро на своих лодках, они обычно ловят омуля, как и их предки», - написал он.



В итоге после прочтения этой статьи читатели South China Morning Post могут прийти к выводу, что главный источник бед Байкала – загрязнение вод и незаконный вылов рыбы. Но никак не «жажда Китая заполучить Байкал».



