В Бурятии разработали турмаршрут «Шибертуйская поэма»

- В 2017 году члены инициативной группы при главе Бурятии по проекту приехали в наше село, предложили открыть туристический маршрут «Шибертуйская поэма». Они посчитали, что село является интересным и перспективным в плане туризма. Почему «Шибертуйская поэма»? Потому что Шибертуй – родина талантливых певцов и сказителей, из Шибертуя родом пять известных поэтов, в том числе Дондок Улзытуев, - рассказала Туяна Эрдынеева.







Короткую справку о поселении дал Цырен-Дондок Шоймполов.



За всем происходящим следил рыжий кот, расположившийся поблизости на лавке. Животное, скорее всего, получает немалую долю внимания со стороны приезжих: домашний питомец даёт себя погладить и сфотографироваться с ним.











- Он был всесторонне талантливым человеком - слагал музыку, великолепно читал, пел, был ещё и кузнецом. Его трудовая деятельность началась в совхозе в 1961 году, когда у него родилась дочь, - сообщила Светлана Тогошиевна.







































Музей изделий из дерева, прогулка на лошадях и блюда бурятской кухни

Следующим пунктом для посещения был небольшой музей изделий мастера Даши Доржиевича Цыренжапова. Он работает в направлении «корнепластика» (вид декоративно-прикладного искусства, связанное с изготовлением скульптур из переплетённых корней, сучьев, веток, в различных наростах). Здесь представлены причудливые фигурки диких зверей, птиц, рыб.



Расположен музей в сельском клубе, который открыт силами ТОС «Красногорка» в заброшенном здании. Активисты на сегодня участвуют в конкурсах, выигрывают гранты. Они построили спортивную, детскую площадки, организовывают различные мероприятия.











В рамках нового туристического продукта (однодневный тур) гостям можно также посетить ельник с голубыми елями в Шибертуе, дацан. На данный момент побывали в гостях у сельчан уже около 70 человек. И для приезжих готовы сделать трёхдневный тур.



































В Бичурском районе в рамках проекта «Сто уникальных сёл Бурятии» разработали необычный маршрут для туристов. Называется он довольно романтично – «Шибертуйская поэма». «Байкал-Daily» ознакомился с новинкой.Перед стартом маршрута – на сопке, откуда виден улус Шибертуй - журналистов с хадаком встретили Туяна Эрдынеева, координатор проекта «Сто уникальных сёл Бурятии» в улусе, глава поселения Цырен-Дондок Шоймполов.- У нас 1500 человек населения, есть все инфраструктурные объекты: школа, детский сад, почта, лесничество, в 2011 году открыли мы Шибертуйский дацан. Хамбо Лама говорил, важнейшие события Буддийской традиционной Сангхи России – это открытие дацанов в Шибертуе и Чите. У нас развито фермерское хозяйство, есть ООО «Шэбэртэ» (племенное хозяйство), в зональных фестивалях, конкурсах выигрывает золотые медали, последнее – это 4 золотых медали мы брали, и так практически постоянно, на протяжении 5 лет. Насчитывается у нас 3500 голов КРС, 342 коня, 11 тысяч овец, - поведал он.Первый объект для посещения туристов – это музей-усадьба известного поэта республики, уроженца Шибертуя Дондока Улзытуева. Здесь корреспондентов встретила племянница поэта Светлана Тогошиевна. Она угостила гостей ароматным зелёным чаем с молоком и борцогом, блюдом калмыцкой кухни, побеседовала с гостями.Светлана Тогошиевна провела для журналистов экскурсию по дому, в котором родился её именитый дядя, в новой постройке показала его вещи, документы, книги и поставила пластинку для гостей. Она отметила, что сейчас у них в планах – возведение гостевого дома для туристов.- Нас интересуют группы небольшие, одна-две машины, которых мы можем разместить у соседей – пока мы будем строиться. Хотелось бы, чтобы люди приезжали, смотрели старые заметки из газет, также у нас очень много хорошей литературы, читали и больше вникали в мир прекрасной поэзии. И очень хочется, чтобы люди приезжали, знали, что у нас есть, чем мы можем их встречать. Хорошей банькой, что мы будем показывать им мемориальный комплекс, предоставлять литературу, - уточнила Светлана Банзаракцаева.Также во время экскурсии она рассказала интересные факты из жизни знаменитого поэта Бурятии: к примеру - о том, что Дондок Улзытуев был кузнецом.Ещё одним, не менее интересным пунктом маршрута был визит к фермеру Дамбе Цыденовичу Цыбикжапову в селе Нарин-Заган. Здесь гостям можно прокатиться на лошадях, прогуляться по лесу, посмотреть на целебные источники и пещеру в скале. Дамба Цыденович нередко сам участвует в экскурсиях, рассказывает старые легенды. Потом приезжие, вернувшись после прогулки, могут отведать вкусные блюда бурятской кухни.Туристический маршрут получился довольно насыщенным и интересным. И, безусловно, заслуживает внимания гостей из других регионов России, иностранцев.