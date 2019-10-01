Улан-удэнскую женскую колонию посетил специалист центра занятости

Осуждённым женщинам рассказали об изменениях законодательства и порядке постановки на учёт в центр занятости



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл ряд занятий в рамках школы подготовки осуждённых к жизни на свободе.



Учреждение посетила главный специалист клиентской службы Пенсионного фонда России по Улан-Удэ Елена Данилова. Она рассказала осуждённым о страховых пенсиях, о накопительной части пенсии и об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает пресс-служба УФСИН России.



Также перед осуждёнными выступили специалисты Центра занятости населения. Они ознакомили с информацией об имеющихся вакансиях на рынке труда, о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, об условиях и порядке постановки на учёт, а также о возможностях открыть индивидуальное предприятие.



Специалисты городского центра медицинской профилактики поведали всем присутствующим о профилактике простудных заболеваний. А комендант женского приюта «Надежда» посёлка Сотниково рассказала о порядке предоставления временного приюта и условия проживания в нем.



