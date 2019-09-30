Участников мероприятия будет кормить полевая кухня
5 октября в парке «Юбилейный» пройдёт Всероссийский день ходьбы. Цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.
Для участников мероприятия будет организована полевая кухня. Праздник будет проходить на сцене с музыкальным сопровождением и ведущим, сообщает городская дирекция по паркам культуры и отдыха.
Программа
16:00 – 16:05 Открытие
16:05 – 16:10 Разминка
16:10 – 16:20 Мастер-класс по скандинавской ходьбе
16:20 – 16:30 Зумба-фитнес
16:30 – 16:35 Уличная атлетика
16:35 – 16:50 Подвижные игры, конкурсы
16:50 – 17:00 Подведение итогов, награждение
Всероссийский день ходьбы пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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