Всероссийский день ходьбы пройдёт в Улан-Удэ

Участников мероприятия будет кормить полевая кухня



5 октября в парке «Юбилейный» пройдёт Всероссийский день ходьбы. Цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.



Для участников мероприятия будет организована полевая кухня. Праздник будет проходить на сцене с музыкальным сопровождением и ведущим, сообщает городская дирекция по паркам культуры и отдыха.



Программа



16:00 – 16:05 Открытие

16:05 – 16:10 Разминка

16:10 – 16:20 Мастер-класс по скандинавской ходьбе

16:20 – 16:30 Зумба-фитнес

16:30 – 16:35 Уличная атлетика

16:35 – 16:50 Подвижные игры, конкурсы

16:50 – 17:00 Подведение итогов, награждение

