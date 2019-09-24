В Улан-Удэ на ночь закроют половину переезда

Движение будет ограничено через железнодорожный переезд в посёлке имени Горького



На железнодорожном переезде в посёлке Горького в Улан-Удэ с 24 по 25 сентября будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств будет ограничено с 22:00 24 сентября до 06:00 25 сентября.



Проезд будет осуществляться по одной полосе автодороги.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



