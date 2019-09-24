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Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ

Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ
Общество, 
Денис Оптимисстер рассказал гостям мероприятия о своих книгах, их героях и планах на будущее

В самый первый день XXIV Книжного салона, 23 сентября, читателей и гостей Национальной библиотеки Бурятии поприветствовал автор комиксов и известный видеоблогер Денис Оптимисстер.

Перед лекцией блогер побеседовал со своими поклонниками и подписал книги, которые можно было приобрести на месте.

- Я очень рада, что пришла сюда встретиться с Денисом, это очень вдохновляет, потому что он уже давно успешно занимается творчеством. И спасибо большое библиотеке, что дала мне такую возможность. А ещё он подписал мне комикс – и я очень рада! – поделилась впечатлениями Алёна.

- Я рад, что Денис приехал. Я также был на прошлой встрече, когда был Артур Шарифов. Побольше приглашайте блогеров! Например, BadComedian… Было бы круто. А сейчас я хочу получить море эмоций. И, наконец-то, у меня есть автограф Дениса, - сказал Александр.

- Спасибо Денису, что дал возможность сфотографироваться с ним и подписал комиксы, - выразил благодарность Дамир.

В первой части встречи под названием «Я сделяль эти комиксы» Денис рассказал об уже вышедших комиксах, как он работал над ними и как пришёл к тому, что в свои 30 с лишним создает рисованные истории. После перешёл к самой теме встречи «Как готовить комиксы», проведя аналогию с приготовлением еды.

- Комиксы, как и еда, бывают разные. Бывают кулинарные шедевры, а бывают как фаст-фуд, а иногда это вообще «что-то с чем-то». Мои же комиксы – это борщ. Простая понятная еда, которая заходит всем. Шедевры я не стремлюсь делать, - отметил Денис Оптимисстер.

После выступления Денис ответил на вопросы поклонников. За самые интересные он подарил эксклюзивные подарки, чем немало порадовал пришедших гостей, сообщает пресс-служба библиотеки.
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