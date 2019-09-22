В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется местами до +23



В воскресенье, 22 сентября, в Бурятии местами небольшой, кратковременный дождь, в горах и по северным районам с мокрым снегом. Утром местами туман.



Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 12-17 м/с.Температура днём +18,+23, по северным районам +8,+13.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём ожидается +17,+19.