В Бурятии впервые отпразднуют всемирный день безопасности пациента

С этого года любая медицинская организация будет нести административную ответственность за все действия, совершённые в рамках своей медицинской деятельности
17 сентября в России впервые будет праздноваться Всемирный день безопасности пациента. Ключевой лозунг текущего года в России – «культура безопасности – ответственность каждого».
В 2016 году Росздравнадзор запустил пилотный проект по внедрению системы менеджмента качества безопасности медицинской деятельности – были разработаны практические рекомендации, создан центр компетенций на базе республиканской клинической больницы имени Семашко.
Пилотный проект показал эффективность такого подхода, в 323-й федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» были внесены изменения – теперь он носит нормы единых принципов организации внутреннего контроля медицинских организаций. С сегодняшнего дня, 16 сентября, вступил в силу приказ минздрава России об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
В соответствии с приказом, любая медицинская организация будет нести административную ответственность за все действия, совершенные в рамках своей медицинской деятельности. В приказе установлены все правила работы медицинской организации.
- Главный врач каждой медицинской организации обязан разработать у себя систему предупреждения, расследования неблагоприятных случаев, выработки мер по профилактике таких случаев. Так, в рамках контроля качества и безопасности было проведено 336 проверок за 2018 год, в ходе которых было выявлено 134 случая нарушения прав граждан в сфере охраны и здоровья, 240 нарушений порядка оказания медицинской помощи, 76 нарушений порядка проведения медэкспертиз, осмотра и освидетельствования, 148 нарушений организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. По итогам работы Росздравнадзор защитил права 118 человек, - сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора по Бурятии Валентина Полхонова.
В рамках празднования Всемирного дня безопасности пациента Росздравнадзор подготовил презентации, плакаты, методические рекомендации для медперсонала, также разработаны инструкции для пациентов.
Медицинские учреждения республики с 2011 года активно занимаются качеством оказания медицинской помощи. Центров компетенции в России всего три, один из них – в Бурятии, на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко. Центр компетенции в Бурятии работает уже три года, налажены взаимодействия с другими регионами страны, центр активно работает и помогает внедрять клинические рекомендации. Он работает по нескольким направлениям: лекарственная безопасность, эпидемиологическая безопасность и профилактика пролежней. В этих направлениях разрабатываются СОПы – так называемые стандартизованные операционные процедуры, которые внедряются во все медицинские учреждения республики.
- За 2018 год в сфере обязательного медицинского страхования зарегистрировано 16 109 обращений от граждан. За первое полугодие этого года зарегистрировано 9 272 обращений, в том числе 98 – за консультацией. Зарегистрировано 113 жалоб, признаны обоснованными – 79 жалоб, все они разрешены в досудебном порядке. Наибольшее количество жалоб поступает на качество оказания медицинской помощи. В результате экспертных мероприятий за первое полугодие этого года финансовые санкции составили 61 миллион рублей, - поделился директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии Александр Варфоломеев.
Он добавил, что в рамках реализации национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Бурятии в 2022 году планируется открытие офиса или представительства по защите прав застрахованных. В офисе будут рассматривать обращения, связанные с оказанием медицинской помощи застрахованным лицам.
- По линии ведомственного контроля проводились мероприятия, в результате которых были сделаны административные выводы вплоть до увольнения некоторых сотрудников. Мы до сих пор отрабатываем механизм улучшения работы в стационарах, в том числе вплоть до объединения двух больниц. Кроме того, мы проводим мероприятия по улучшению материальной базы, квалификации работников. Мы активно работаем с пациентским сообществом, все это на контроле министерства республики, - рассказала замминистра здравоохранения республики Наталья Бухольцева.
В Бурятии впервые отпразднуют всемирный день безопасности пациента
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