Военным в Бурятии ставят прививки от гриппа

В воинских частях Бурятии проходит вакцинация от гриппа



Прививки военным ставят в военных госпиталях и медицинских ротах.



- С самого начала осеннего сезона усилен медицинский контроль за личным составом при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





Читают сейчас