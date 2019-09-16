В воинских частях Бурятии проходит вакцинация от гриппа
Прививки военным ставят в военных госпиталях и медицинских ротах.
- С самого начала осеннего сезона усилен медицинский контроль за личным составом при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военным в Бурятии ставят прививки от гриппа
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