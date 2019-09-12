До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками
Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе мини-эссе «Как я познакомился с Байкальским заповедником».
Условия участия в конкурсе просты:
- рассказать, когда, как и при каких обстоятельствах состоялось знакомство с Байкальским заповедником, чем впечатлил заповедный уголок, что поразило, и чем запомнилась первая встреча;
- изложить это в интересной, может быть, и не совсем стандартной форме мини-эссе;
- прислать сочинение до 5 октября (включительно).
До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками.
Работы нужно направлять по адресу электронной почты pressabz@gmail.com с темой письма «Конкурс эссе». Письма без указания темы приниматься для участия не будут.
Объём мини-эссе – не более 5 000 знаков.
В Байкальском заповеднике объявили конкурс эссе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Протестующие покинули площадь Советов
Это связано с проведением ремонтных работ
Жители ТСН «Левобережное» получат необходимые документы для оформления участков
Читинская таможня выявила автомобиль с нарушением срока временного ввоза
Национальному парку исполнилось 33 года
Светофор будет работать на перекрёстке улиц Ленина и Советской
Ожидается мокрый снег и понижение температуры
Виктор Филиппов впервые участвовал в конкурсе «Лучший лесной пожарный»
Авторскую методику разработал Василий Ласточкин
Территория, предназначенная для ведения сельского хозяйства, заросла многолетней сорной растительностью
Проведено тактико-специальное учение
«Сотрудники полиции не применяли дымовые шашки», сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии
Средства направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Мастер-класс состоялся для детей, состоящих на учёте
Подключение будет проходить поэтапно