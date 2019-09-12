В Байкальском заповеднике объявили конкурс эссе

До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками



Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе мини-эссе «Как я познакомился с Байкальским заповедником».



Условия участия в конкурсе просты:

- рассказать, когда, как и при каких обстоятельствах состоялось знакомство с Байкальским заповедником, чем впечатлил заповедный уголок, что поразило, и чем запомнилась первая встреча;

- изложить это в интересной, может быть, и не совсем стандартной форме мини-эссе;

- прислать сочинение до 5 октября (включительно).



До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками.



Работы нужно направлять по адресу электронной почты pressabz@gmail.com с темой письма «Конкурс эссе». Письма без указания темы приниматься для участия не будут.



Объём мини-эссе – не более 5 000 знаков.

