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В Байкальском заповеднике объявили конкурс эссе

В Байкальском заповеднике объявили конкурс эссе
Общество,  Фото:pixabay.com
До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками

Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе мини-эссе «Как я познакомился с Байкальским заповедником».

Условия участия в конкурсе просты:
- рассказать, когда, как и при каких обстоятельствах состоялось знакомство с Байкальским заповедником, чем впечатлил заповедный уголок, что поразило, и чем запомнилась первая встреча;
- изложить это в интересной, может быть, и не совсем стандартной форме мини-эссе;
- прислать сочинение до 5 октября (включительно).

До 15 октября в заповеднике выберут самые необычные истории, а их авторов наградят памятными подарками.

Работы нужно направлять по адресу электронной почты pressabz@gmail.com с темой письма «Конкурс эссе». Письма без указания темы приниматься для участия не будут.

Объём мини-эссе – не более 5 000 знаков. 
конкурс
 
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