В Бурятии дорожники подготовиились к непогоде

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается мокрый снег и понижение температуры



По данным Бурятского гидрометцентра с 12 по 16 сентября по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение температуры.



- В связи с ухудшением погодных условий в Бурятии, подрядные организации, обслуживающие федеральные автомобильные дороги, переведены на усиленный режим работы, организовано дежурство, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Южный Байкал.



На федеральных трассах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизовано 94 единицы спецтехники.



- Управление настоятельно рекомендуют водителям учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, при движении соблюдать дистанцию и скоростной режим, - уточняют в ведомстве.



В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.

