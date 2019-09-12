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В Бурятии дорожники подготовиились к непогоде

В Бурятии дорожники подготовиились к непогоде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается мокрый снег и понижение температуры

По данным Бурятского гидрометцентра с 12 по 16 сентября по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение температуры.

- В связи с ухудшением погодных условий в Бурятии, подрядные организации, обслуживающие федеральные автомобильные дороги, переведены на усиленный режим работы, организовано дежурство, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Южный Байкал.

На федеральных трассах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизовано 94 единицы спецтехники.

- Управление настоятельно рекомендуют водителям учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, при движении соблюдать дистанцию и скоростной режим, - уточняют в ведомстве.

В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.
 
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