В Иркутске открыли навигацкую школу

Обучать будут представители Тихоокеанского флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников»



В Иркутске состоялось торжественное открытие навигацкой школы. Школа создана по инициативе адмирала, председателя клуба ветеранов морской охраны, кандидата экономических наук Иннокентия Налетова. Это предложение поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.



Навигацкая школа в Иркутске уже была. Её открыли в 1745 году – готовили матросов для Камчатской экспедиции. Это было первое светское профессиональное учреждение, просуществовавшее 90 лет. Сегодня её решили возродить для подготовки кадров для Тихоокеанского флота.



В навигацкую школу отобрали 50 лучших курсантов, которые после обучения смогут проходить службу на флоте.



Школу решено было организовать на базе иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Это единственное образовательное учреждение на всю акваторию Байкала, готовящее рабочие кадры и специалистов среднего звена для системы речного транспорта В советское время выпускники техникума трудились на Иркутском судостроительном заводе, в Ангарском районе водных путей и судоходства, в Восточно-Сибирском речном пароходстве.



- Я рад, что нам удалось такую школу в Иркутске открыть. В Москве «Навигацкая школа» была организована в 1701 году по указу Петра I, планируем, что будем дружить и обмениваться опытом. У иркутян уже есть кураторы. Это представители Тихоокеанского Флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ребята будут учиться три года, в программу входят флотские дисциплины. Лучшие выпускники смогут пойти служить на подшефный корабль «Маршал Шапошников», - отметил Иннокентий Налетов.







