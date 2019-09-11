Обучать будут представители Тихоокеанского флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников»
В Иркутске состоялось торжественное открытие навигацкой школы. Школа создана по инициативе адмирала, председателя клуба ветеранов морской охраны, кандидата экономических наук Иннокентия Налетова. Это предложение поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Навигацкая школа в Иркутске уже была. Её открыли в 1745 году – готовили матросов для Камчатской экспедиции. Это было первое светское профессиональное учреждение, просуществовавшее 90 лет. Сегодня её решили возродить для подготовки кадров для Тихоокеанского флота.
В навигацкую школу отобрали 50 лучших курсантов, которые после обучения смогут проходить службу на флоте.
Школу решено было организовать на базе иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Это единственное образовательное учреждение на всю акваторию Байкала, готовящее рабочие кадры и специалистов среднего звена для системы речного транспорта В советское время выпускники техникума трудились на Иркутском судостроительном заводе, в Ангарском районе водных путей и судоходства, в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
- Я рад, что нам удалось такую школу в Иркутске открыть. В Москве «Навигацкая школа» была организована в 1701 году по указу Петра I, планируем, что будем дружить и обмениваться опытом. У иркутян уже есть кураторы. Это представители Тихоокеанского Флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ребята будут учиться три года, в программу входят флотские дисциплины. Лучшие выпускники смогут пойти служить на подшефный корабль «Маршал Шапошников», - отметил Иннокентий Налетов.
В Иркутске открыли навигацкую школу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Благоустройство участка запланировано провести до 30 октября
В мероприятии приняли участие команды из районов Бурятии, Иркутской области и Монголии. ФОТО
Обучать будут представители Тихоокеанского флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников»
Стартовал первый этап конкурса
Сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности
В регионе завершилась акция «Скажи мусору нет!»
Субсидия на эти цели выделяется из федерального бюджета
В Бурятии восстановят лес, уничтоженный пожаром три года назад
Уже засыпано 440 кг соли
Нейл-мастера Бурятии представили яркие образы
При этом Дарима Сандакова не потеряет шансы на участие в Олимпийских играх
Перед чемпионатом мира по боксу спортсменки окунутся в Байкал
Техосмотр состоится 28 сентября
5 сентября в Чите Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева показал спектакль для подростков «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого по пьесе Юлии Тупикиной
На сегодня привиты более 69 тысяч человек