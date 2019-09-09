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В Агинском православный храм вновь обрел красивый облик

В Агинском православный храм вновь обрел красивый облик
Общество,  Фото:Агинское Благочиние Свято-Никольский храм
Завершён ремонт фасада Свято-Никольского храма

В Агинском Бурятском округе завершились ремонтные работы наружных фасадов здания, ограждения, обустройства лестницы на колокольню, кровли Свято-Никольского храма в посёлке Агинское. Оставшиеся от ремонта средства на сумму 183 тысяч рублей используют на косметический ремонт внутренних помещений.

Строительная организация приступила к ремонту храма в мае текущего года. Сбор пожертвований на ремонт начался годом ранее по инициативе прихожан церкви и жителей посёлка, при поддержке органов государственной и муниципальной власти округа. Это было обусловлено тем, что за последние годы здание храма, являющегося одной из главных достопримечательностей посёлка Агинское, заметно обветшало. Потрескалась и местами обвалилась штукатурка, протекала крыша, из-за чего появились подтёки на потолке и стенах внутри здания, частично рассыпалась кирпичная кладка на лестнице, ведущей на колокольню. Специалисты проектной организации оценили ремонтные работы в 2,5 миллиона рублей.

За год за счёт пожертвований было собрано чуть более миллиона рублей, недостающая сумма средств была изыскана при содействии администрации округа. Также были выделены 1,5 миллиона рублей из фонда развития Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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