Улан-удэнцы могут купить на избирательных участках свежую выпечку



В день голосования на 158 избирательных участках будет организовано торговое обслуживание, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.



- Предпринимателями города будет представлен широкий ассортимент прохладительных и горячих напитков, мучных кондитерских и кулинарных изделий, мелкоштучных кондитерских изделий в промышленной упаковке, непродовольственных товаров несложного ассортимента, - отметили в управлении по информационной политике города.



Торговое обслуживание на избирательных участках будет осуществляться с 8:00 до 20:00.

