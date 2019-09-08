Улан-удэнцы могут купить на избирательных участках свежую выпечку

В столице Бурятии работают 158 избирательных участков
В день голосования на 158 избирательных участках будет организовано торговое обслуживание, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
- Предпринимателями города будет представлен широкий ассортимент прохладительных и горячих напитков, мучных кондитерских и кулинарных изделий, мелкоштучных кондитерских изделий в промышленной упаковке, непродовольственных товаров несложного ассортимента, - отметили в управлении по информационной политике города.
Торговое обслуживание на избирательных участках будет осуществляться с 8:00 до 20:00.
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