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Кинотеатр «Чайка» в Иркутске превратится в Дом молодёжи

Кинотеатр «Чайка» в Иркутске превратится в Дом молодёжи
Общество,  Фото:pixabay.com
Это будет многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов

В Иркутске продолжается реконструкция Дома молодёжи. Он создаётся на базе кинотеатра «Чайка».

Сейчас на объекте ведутся работы по усилению уровня технического состояния строительных конструкций, на основании проведённого обследования здания. Также студенческие строительные отряды уже полностью выполнили внутренние демонтажные работы, сообщили в пресс-службе администрации города.

– На базе кинотеатра «Чайка» мы создаем Дом молодёжи. Это будет многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов. Весной там прошёл масштабный субботник, волонтёры вывезли строительный мусор. Тем самым мы дали старт реализации проекта, – пояснил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – На основе общественных обсуждений с молодёжью было принято решение о наполнении этого пространства различными локациями. Планируем оборудовать там медиацентр, репетиционные залы и переговорные зоны. Организовать коворкинг, выставочные пространства, библиотеку и другое.
молодежь
 
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