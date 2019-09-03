На детские игры в Бурятии запустили спецпоезд

Добраться детям до отдалённого Тункинского района помогает специальный электропоезд из 10 вагонов



Спецсостав проследует по маршруту Улан-Удэ – Селенга – Слюдянка и обратно. В поезде едут участники II республиканских детских сельских спортивных игр



Соревнования пройдут с 3 по 6 сентября в Тункинском района. Здесь проверят на силу и ловкость более 1000 юных спортсменов, сообщает минспорта Бурятии.







