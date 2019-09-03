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Чита и Братск соревновались за кубок мэра по картингу

Чита и Братск соревновались за кубок мэра по картингу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Братска
Соперники поделили между собой 18 комплектов наград

В Братске в минувшие выходные прошли традиционные соревнования по картингу на кубок мэра города. В заездах на базе картодрома «Ангара» приняли участие порядка 100 человек – братчане и гости с Забайкальского края.

В этом году состязания были приурочены к 30-летнему юбилею детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту. Соревнования прошли в два этапа. Любители скоростной езды были распределены на несколько классов и групп. В первом этапе за первенство боролись начинающие спортсмены в возрасте от 5 до 17 лет. Во втором этапе на старт вышли возрастные группы от 18 лет и старше. Свои силы участники смогли продемонстрировать, как в соревновании за личное первенство, так и в командном зачёте.

- Участвовал в соревнованиях на прокатном карте и занял третье место. Среди соперников были те, кто участвует в соревнованиях на спортивных картах по России. Они имеют большой опыт и с ними было довольно сложно конкурировать. Трасса у нас довольно таки сложная, с первого раза проехать на хороший результат трудно, – поделился впечатлениями братчанин Андрей Зуев.

- На соревнования я приехал из Читы. Участвовал в заезде на картинге, который собирал сам. Трасса очень быстрая и довольно сложная. Большие перегрузки были на моём карте. Мне гонка очень понравилась, для меня это большой опыт. В Братске занял второе место. В своем городе планирую показать хорошие результаты и то, чему научился здесь, – рассказал забайкалец Алексей Софронов.

По итогу мероприятия все победители и призёры были отмечены дипломами, кубками и медалями. Всего было разыграно 18 комплектов наград. Призёрами стали 46 братчан, и 8 наград увезли в родной город спортсмены из Читы, сообщает пресс-служба администрации города Братска.
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